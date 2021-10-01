СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в Прикамье

Пермь, 1 октября. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Трагедия произошла 30 сентября в деревне Новая Каменка.

Жертвами пожара стали дети 2008 и 2011 годов рождения. В момент трагедии малыши находились дома без присмотра взрослых. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«По факту гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в деревне Новая Каменка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — уточнили в пресс-центре регионального ведомства.

На телах погибших не было выявлено следов насильственной смерти. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Еще один смертельный пожар ранее произошел в Уфе. Огонь охватил многоквартирный дом, на месте происшествия при разборе завалов спасатели нашли тело человека.