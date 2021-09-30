Девушка с сайта знакомств ограбила и едва не зарезала парня в Прикамье

Пермь, 30 сентября. Молодая уроженка Добрянки Прикамья признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хищении чужого имущества. Девушка едва не убила парня, с которым познакомилась на сайте.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что пермяк в Сети списался с жительницей Добрянки и договорился с ней о встрече. 5 марта 2021 года молодой человек приехал за ней в область. Затем они отправились в Пермь. Купили спиртное и пошли к нему в квартиру.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на какое-то время уснул. Когда проснулся, увидел, как гостья собирает его вещи в сумку. Злоумышленница набросилась на мужчину с ножом и нанесла удары по телу. Он потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что преступница скрылась, прихватив с собой его мобильный телефон и личные документы. С его банковской карты были сняты более 2 тысяч рублей, которыми виновная расплатилась с водителем такси», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Через несколько дней девушку задержали. Суд отправил ее на шесть лет в колонию общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пассажир междугороднего автобуса «Гремячинск — Пермь» остался жив благодаря действиям осужденного. У мужчины случился эпилептический припадок с приступом астмы.