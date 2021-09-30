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В Перми нашли способ борьбы с водителями, заклеивающими номера на парковках
Общество
В Перми нашли способ борьбы с водителями, заклеивающими номера на парковках
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 30 сентября. В столице Прикамья расширяют меры борьбы с автолюбителями, заклеивающими или снимающими номера на платных парковках. Об этом рассказал СМИ начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Он уточнил, что сейчас рассматриваются исключительно записи видеофиксаторов. С введением изменений появится возможность выявлять случаи, когда неоплата будет замечена не только при съемке, а также с помощью переносных фотовидеофиксаторов. На сегодняшний день их нельзя использовать из-за сложившейся судебной практики.

За первые восемь месяцев 2021 года оплата за парковку пополнила бюджет Перми на 62,8 млн рублей. Штрафы за неуплату принесли почти 74 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 28 сентября надземный пешеходный переход обрушился на трассу Пермь — Екатеринбург. Самосвал не опустил кузов и задел конструкцию.

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пермь штрафы видеофиксация платные парковки автолюбители
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