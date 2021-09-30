Отключение «во благо»: жителей многострадального дома в Перми оставили без газа

Жители многоквартирного дома в Перми просят о помощи. В редакцию Федерального агентства новостей обратилась многодетная мама Анастасия Расулова. В квартире ее семьи, как и у остальных жильцов дома по адресу Беляева, 32, в июле отключили газ.

Как объяснили в различных службах, сделано это для безопасности жителей. Причем в этом же районе есть дома, где газ отключили еще раньше. Корреспондент ФАН разбирался, на каком основании выполнялись все эти действия и что делать людям, чтобы решить проблему.

Не предусмотрено проектом

С 1 июля 2021 года приказом Минстроя РФ был введен новый СП 60.13330.2020, устанавливающий требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Именно на него сослались представители «Газпрома», отключая жителей на Беляева, 32 от газа.

В управляющей компании «Омега» ФАН объяснили, что в проекте данного дома не предусмотрена система вентиляции. А если помещения газифицированы, то в них должны соблюдаться все необходимые требования по безопасной эксплуатации.

«Конечно, можно дать газ. Но если люди в итоге задохнутся или, не дай бог, случится взрыв, тогда мы с кого спросим? Ведь “Газпром” им говорит, мол, давайте сделаем систему вентиляции, которая будет соответствовать. Но жители не согласны, у них есть свои доводы, которые не включат им газ», — уточняют в УК.

Яндекс карты / Беляева, 32

«Нам предложили вариант провести вентиляцию через наши квартиры. Но для нас это не вариант. Нет никакой гарантии, что не случится трагедии, что у нас дети не пострадают, не погибнут. Более того, они ведь не дают никакой гарантии и в том, что ту вентиляцию, которую они через нас хотят кинуть, примет в итоге “Газпром”», — рассказала Анастасия Расулова.

Страхи жильцов

В дом выезжали представители и УК, и прокуратуры, и глава Индустриального района, который, со слов жильцов, даже не был в курсе, что сразу несколько домов сидят без газа — некоторые с мая.

После определенного «шума» в течение пары месяцев, жителям дома по Беляева, 32 включили газ, но только на втором этаже. На первом, где тоже живут люди, в том числе пенсионеры, его так и нет.

«Каждый раз, сталкиваясь с подобными случаями, я задаюсь вопросом о необходимости в Перми районных администраций. Семь районов по 60 сотрудников в каждой. Зачем они нашему городу, если ни один глава не уполномочен решать даже такие вопросы, чтобы просто приехать и хотя бы ходатайствовать в вопросе помощи семьям», — возмущается общественник Василий Кучумов.

vk.com / Василий Кучумов

«Управляющая компания вывела у нас вентиляцию через потолки, что более-менее соответствует требованиям, а на первом этаже — через окна. Затем приехали газовики, которые сказали, что вентиляция на первом этаже не подходит. Ведите ее, мол, через квартиры на втором этаже. Причем им надо вывести не в нашу вентиляцию, которая сделана уже, а сделать еще одну вентиляцию. А им это, простите, надо?» — интересуется Настя.

В семье Расуловых четверо детей. Многодетная мама объясняет, что в квартирах на первом этаже живут пенсионеры, у которых нет интернета и даже телефон кнопочный. Они редко выходят, при этом часто болеют. Одна соседка после операции.

В Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края ФАН рассказали, что подача была прекращена исключительно во избежание аварийной ситуации.

«В соответствии с пунктом 77 правил №410, в случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно прекратить осуществление подачи газа без предварительного уведомления заказчика», — пояснили в ИГЖН.

vk.com / Василий Кучумов

«Давайте так. Мы выходили на место, проводили собрание с рядом домов, где есть такие проблемы. Те жители, которые дали согласие на ремонт вентиляции, у тех есть сегодня газ, другие — да, сидят без газа. Но мы сделали все, что могли, чтобы найти компромисс, — отметили в УК “Омега”. — В конце концов, на втором этаже дома газ есть, потому что мы сделали вентиляцию. А люди на первом этаже сейчас без газа, потому что люди на втором не дают, условно, доделать».

Старый дом

Таким образом, все действия проведены правомерно, с учетом того, что было выявлено отсутствие тяги в вентиляционных каналах и необходимого количества воздуха для полного сжигания газа при использовании оборудования.

Про сам же дом 1952 года постройки местные жители рассказывают легенды. Статуса «ветхий» или «аварийный» деревянное строение не имеет. Более того, в 1991 году процент износа дома был 52%, а в 1999-м он вдруг стал 49% и не повышается. Это при том, что, по словам жителей, никаких работ здесь не производилось вообще.

Дома по улице Беляева, 34 и 36а, к слову, признаны аварийными, рассказали ФАН в городской администрации. А вот жители дома №32 сами не дают присвоить дому такой статус.

«Действительно, собственники отказались его признавать аварийным, поскольку понимают, что, когда расселят, они на эти деньги не смогут купить жилье. Квартиры по метражу маленькие, а тут семьями люди живут, с детьми маленькими. Есть надежда, что начнут расселять кварталами, тогда и условия будут другие для жильцов. А пока по кадастру, конечно, не выгодно», — говорит Анастасия Расулова.

/ Domofond.ru

Семья обращалась за помощью к уполномоченному по правам человека в Прикамье. В частности, просили предоставить помещение маневренного фонда, пока решается вопрос с вентиляцией и подачей газа.

Однако в аппарате краевого омбудсмена со ссылкой на ответ горадминистрации Анастасии пояснили, что предоставить помещение маневренного фонда смогут только в том случае, если дом Расуловых будет признан непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции.

Возмещение ущерба

В течение двух месяцев многодетная семья пользовалась электрической плитой. Времени у матери хватало только на готовку. Один ребенок годовалый, пищу приходится готовить раздельно, если что-то серьезное, мясное или рыбное, по три-четыре часа. Поэтому чаще в рационе были пельмени или бутерброды с колбасой.

Конечно, у людей «набежало» по счетам за электроэнергию. Василий Кучумов рассказал, что побывал в доме на Беляева и забеспокоился о судьбе местных жителей.

«Проводка еле выдерживает при подключении двух электроприборов, я в квартире увидел оплавленные розетки, а соседний дом уже горел по этой причине. Мои обращения в течение августа не возымели никакого отклика. Пришлось даже устраивать провокацию и показать на всю страну, как многодетная мать кипятит чайник во дворе. После этого различные комиссии посетили дом, в том числе те, кто ранее выдал отписки. Особенно удручает, что лично мне известно еще о нескольких домах, что рискуют остаться без газа», — отметил в разговоре с корреспондентом ФАН Василий Кучумов.

vk.com / Василий Кучумов

«Пересчитать, я думаю, они не смогут. Но могут потребовать от компании, которая должна была обеспечить бесперебойную подачу газа, убытки. Но сделать это невероятно трудно, поскольку споры об убытках — это сложные юридические моменты. Требуются квалифицированные юристы, следовательно, это затраты. И они просто себя не окупят», — пояснил Федеральному агентству новостей юрист Илья Демин.

По его словам, людям сегодня не желают делать перерасчет по оплате и он уже обратился к юристам для решения этой задачи.

На сегодняшний день ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, добросовестные жители дома по Беляева, 32, среди которых — многодетные родители, пенсионеры, дети, не заслужили такого отношения.

С другой стороны, представителей поставщика и УК понять тоже можно: есть правила, которые нужно соблюдать, в том числе чтобы обезопасить граждан от несчастного случая.

Но есть, как кажется, и третья сторона. В очередной раз жителей сначала оставили без благ цивилизации и только потом стали думать, как проблему решать. И да — все сделано по закону.