Осужденный спас жизнь пассажира автобуса в Прикамье

Пермь, 29 сентября. Пассажир междугороднего автобуса «Гремячинск — Пермь» остался жив благодаря действиям осужденного. У мужчины случился эпилептический припадок с приступом астмы.

Ринат С., отбывающий наказание в исправительном центре ГУФСИН, ехал на плановый осмотр в больницу столицы Прикамья. Он заметил, что один из пассажиров начал издавать стоны, а потом биться в судорогах. Изо рта пошла пена.

«Вместе с водителем автобуса они оказали больному первую медицинскую помощь. Но тот продолжал тяжело дышать и задыхаться. Они осмотрели человека, нашли у него ингалятор и восстановили ему дыхание. Затем вывели его из салона на свежий воздух, — рассказали ФАН в пресс-службе ГУФСИН.

Автобус продолжил движение до поворота на пос. Полазна, где больного ждала прибывшая на вызов бригада «скорой». Медработники отметили умелые действия Рината и сказали, что без своевременно оказанной первой медицинской помощи шансов у больного практически не было.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа из 20 человек смогла оперативно покинуть территорию вуза, когда произошло нападение стрелка Тимура Б. Людям помог выбраться студент из Туркмении Овезберди Сабыров.