Разгребали лопатами: Пермячка 6 лет не выводила своих собак на улицу

Пермь, 29 сентября. Пенсионерка длительно приютила у себя 14 собак. Правда, 65-летняя жительница Перми за шесть лет не решилась выйти с ними на улицу.

Причем, приют был обнаружен случайно. На исполнение к судебным приставам поступил документ обязать женщину предоставить доступ в квартиру для осмотра ее специалистами управляющей компании для проведения очередного ремонта дома.

«В добровольном порядке гражданка на свою жилплощадь никого не пускала. Впоследствии стали понятны причины такого категоричного поведения. Вдобавок к приюту, неприятному запаху и полчищам насекомых жильцы дома из-за прорыва стояка с приходом холодов остались без тепла», — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю.

В итоге женщина предоставила доступ в квартиру. Чтобы заменить стояк, сотрудникам коммунальных служб пришлось лопатами разгребать продукты собачьей жизнедеятельности.

Со слов соседей, за шесть лет существования приюта, женщина ни разу не выводила 14 собак на улицу.

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