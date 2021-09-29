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Разгребали лопатами: Пермячка 6 лет не выводила своих собак на улицу
Происшествия
Разгребали лопатами: Пермячка 6 лет не выводила своих собак на улицу
администрация-усинск.рф  /  Пресс-служба Администрации МО ГО Усинск

Пермь, 29 сентября. Пенсионерка длительно приютила у себя 14 собак. Правда, 65-летняя жительница Перми за шесть лет не решилась выйти с ними на улицу.

Причем, приют был обнаружен случайно. На исполнение к судебным приставам поступил документ обязать женщину предоставить доступ в квартиру для осмотра ее специалистами управляющей компании для проведения очередного ремонта дома.

«В добровольном порядке гражданка на свою жилплощадь никого не пускала. Впоследствии стали понятны причины такого категоричного поведения. Вдобавок к приюту, неприятному запаху и полчищам насекомых жильцы дома из-за прорыва стояка с приходом холодов остались без тепла», — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю.

В итоге женщина предоставила доступ в квартиру. Чтобы заменить стояк, сотрудникам коммунальных служб пришлось лопатами разгребать продукты собачьей жизнедеятельности.

Со слов соседей, за шесть лет существования приюта, женщина ни разу не выводила 14 собак на улицу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчина на инвалидной коляске спас своего мопса от стаи бродячих собак. Инцидент произошел, когда житель Ульяновска завершал прогулку со своим питомцем.

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пермь приставы собаки приют антисанитария
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