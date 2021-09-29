Экипаж самолета решил не взлетать из Перми после сработавшей сигнализации

Пермь, 29 сентября. В международном аэропорту столицы Прикамья не смог взлететь с первого раза «Боинг-737». Экипаж самолета среагировал на сигнализацию «SHORT RW» — короткая полоса.

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, борт авиакомпания «Сибирь» должен был лететь из Перми в Москву.

«Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Там после проверки всех систем было решено продолжить выполнение рейса. Взлет прошел благополучно», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что самолет, который вылетел из Краснодара в Афины, развернули еще до взлета. Поводом для этого стали пассажиры, устроившие дебош на борту.