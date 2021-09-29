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Химическое предприятие наказано за выброс хлора в Прикамье
Происшествия
Химическое предприятие наказано за выброс хлора в Прикамье
wikipedia.org  /  CC0

Пермь, 29 сентября. Западно-Уральское управление Ростехнадзора озвучило причину аварии на площадке цеха по производству химической продукции ООО «Промхимпермь». Инцидент произошел на объекте 3 класса опасности 5 февраля 2021 года.

Технической причиной аварии стала разгерметизация контейнера с жидким хлором с образованием облака. Комиссия признала организацию и осуществление производственного контроля со стороны должностных лиц предприятия неудовлетворительными.

Кроме этого специалисты Ростехнадзора установили, что техническое освидетельствование контейнера собственником — ОАО «Соликамский магниевый завод» — проведено некачественно.

В итоге деятельность технологической линии предприятия приостановлена на 90 суток. Четырем должностным лицам назначены наказания в виде штрафов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники Росгвардии опечатали сейфы в тире «Динамо». В помещении хранилось спортивное оружие ряда образовательных учреждений.

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пермь штрафы хлор ростехнадзор выброс химическая промышленность
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