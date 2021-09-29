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Росгвардия опечатала сейфы с оружием в спортивных учреждениях Перми
Общество
Росгвардия опечатала сейфы с оружием в спортивных учреждениях Перми
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Пермь, 29 сентября. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии опечатали сейфы в тире «Динамо». В помещении хранилось спортивное оружие ряда образовательных учреждений.

Вынесены постановления о наложении административных штрафов на ряд организаций за нарушения правил хранения оружия и боеприпасов. Юрлица заплатят по 300 тыс. рублей. Речь идет, по информации ряда СМИ, о КГБУ «Школа олимпийского резерва «Старт», учреждении дополнительного профессионального образования «Олимп» и краевом подразделении «Динамо».

В итоге без доступа к оружию остались профессиональные спортсмены, чья подготовка находится под угрозой.

Специалисты отмечают, что ранее представители Росгвардии сами выдавали разрешения на совместное хранение оружия и претензий не высказывали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые обезвредили молодого человека, напавшего на университет в Перми.

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