Директор пермской школы объяснил ситуацию с учениками, которые «молились Аллаху» на уроке

Пермь, 28 сентября. Департамент образования Перми потребовал от руководства школы провести внутреннюю проверку информации, согласно которой учитель физкультуры просил школьников помолиться Аллаху.

Согласно предварительным данным, к религии произошедшее отношения не имеет. Специалисты уже связались с директором школы №123, где все случилось.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе по-турецки. Никакого религиозного контекста в этом не было», — сообщили РИА Новости в мэрии.

По словам директора учебного заведения, учитель физкультуры заслужил репутацию опытного и грамотного преподавателя. Он имеет соответствующую квалификацию, и до этого никаких претензий к его работе ни у кого не возникало.

Видео с ребенком, показывающим, чему их учат на уроке, ранее распространилось в родительских чатах. Школьник рассказывает, что преподаватель просит их положить руки на колени и обратить ладони вверх, а затем помолиться Аллаху.