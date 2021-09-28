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Директор пермской школы объяснил ситуацию с учениками, которые «молились Аллаху» на уроке
Общество
Директор пермской школы объяснил ситуацию с учениками, которые «молились Аллаху» на уроке
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Пермь, 28 сентября. Департамент образования Перми потребовал от руководства школы провести внутреннюю проверку информации, согласно которой учитель физкультуры просил школьников помолиться Аллаху.

Согласно предварительным данным, к религии произошедшее отношения не имеет. Специалисты уже связались с директором школы №123, где все случилось.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе по-турецки. Никакого религиозного контекста в этом не было», — сообщили РИА Новости в мэрии.

По словам директора учебного заведения, учитель физкультуры заслужил репутацию опытного и грамотного преподавателя. Он имеет соответствующую квалификацию, и до этого никаких претензий к его работе ни у кого не возникало.

Видео с ребенком, показывающим, чему их учат на уроке, ранее распространилось в родительских чатах. Школьник рассказывает, что преподаватель просит их положить руки на колени и обратить ладони вверх, а затем помолиться Аллаху.

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пермь школа молитва
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