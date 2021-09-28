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Более 70 фейковых аккаунтов в соцсетях, связанных с пермским стрелком, заблокированы
Общество
Более 70 фейковых аккаунтов в соцсетях, связанных с пермским стрелком, заблокированы
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 28 сентября. За минувшую неделю после трагедии в ПГНИУ Центром управления региона (ЦУР) Прикамья было заблокировано более 70 аккаунтов в различных соцсетях. Это и дубли личной страницы нападавшего, и анонсирующие сбор денег группы.

В организации ФАН рассказали, что вели ежедневный мониторинг социальных сетей для опровержения и блокировки фейков о расстреле студентов в университете.

«Так, сообщения о стрельбе в других образовательных учреждениях и торговых центрах Перми распространялись в соцсетях и могли стать причиной паники. Специалисты ЦУР вовремя купировали распространение ложной информации через администраторов новостных сообществ»,  — уточнили в Центре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что состояние Тимура Б., устроившего стрельбу в пермском вузе, остается неизменным с пятницы. Он находится в сознании, но положительной динамики нет.

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пермь университет социальные сети блокировка фейки стрельба в перми
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