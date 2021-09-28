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В Прикамье пускать зрителей на концерты и в театры будут только по QR-кодам
Общество
В Прикамье пускать зрителей на концерты и в театры будут только по QR-кодам
pixabay.com  / 

Пермь, 28 сентября. Во вторник, 28 сентября, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение ввести на территории Прикамья QR-коды. Со следующей недели это обязательное условие для посещения спортивных мероприятий, театров, домов культуры, кинотеатров, фитнес-центров.

Во все эти учреждения не будут пускать людей без справки о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Вся информация содержится в QR-кодах.

До 1 ноября остается запрет на работу ночных клубов. А вот решения по ограничениям, касающихся общепита, пока отложили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что необычный рекорд зафиксирован в городской поликлинике №5 Перми. Здесь прививку от коронавируса сделала 102-летняя женщина.

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пермский край qr-код ограничительные меры коронавирус оперштаб
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