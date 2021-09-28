Учитель физкультуры заставлял первоклассников молиться Аллаху

Пермь, 28 сентября. Родители в Прикамье рассказали, что первоклашек в одной из школ микрорайона Голованов учат молиться Аллаху. В учебном заведении СМИ рассказали, что ученики выполняли на физкультуре различные упражнения, например, сидеть «по-турецки».

Видео с ребенком, показывающим, чему их учат на уроке, распространилось в родительских чатах. Ребенок рассказывает, что преподаватель просит их положить руки на колени и обратить ладони вверх, а затем помолиться Аллаху.

В департаменте образования Перми журналистам пояснили, что никакого религиозного подтекста тут нет. А директор школы рассказал, что учитель физкультуры имеет соответствующую квалификацию и большой опыт.

Известно, что инцидентом уже заинтересовался пермский детский омбудсмен Светлана Денисова.