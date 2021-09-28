Пермячка в возрасте 102 лет сделала прививку от COVID-19

Пермь, 28 сентября. Необычный рекорд зафиксирован в городской поликлинике №5 столицы Прикамья. Здесь прививку от коронавируса сделал самый пожилой житель региона.

Анне Егоровне И. — 102 года. В краевом министерстве здравоохранения ФАН рассказали, что женщина не испытывала недомогания и хорошо себя чувствует.

«Она подошла к вопросу вакцинации основательно. Изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности. Позже хочет сделать и прививку от гриппа», — пояснили в минздраве Пермского края.

В «ГКП №5» отметили, что количество желающих пройти вакцинацию от COVID-19 ежедневно увеличивается. В числе 473 новых инфицированных в Прикамье за последнее сутки 75 человек старше 65 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что при заболевании COVID-19 стали все чаще появляться новые симптомы. Одним из таких стало расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сообщили в Роспотребнадзоре.