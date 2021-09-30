Звуковой «террор» или искусство: какое будущее ждет уличных музыкантов Перми

С июня 2021 года на Соборной площади Перми стартовали концерты уличных музыкантов. Артисты могли подать заявку, получить одобрение через небольшой отбор, взять оборудование и выступить.

Программа была согласована с городскими властями. Каждый день на Соборной площади с 19:00 до 22:00 играли музыканты. Нравилось кому-то или нет само действие, но пермяки и гости города шли, слушали и танцевали.

Организаторы не отрицают, что поначалу были жалобы, в частности от священнослужителей храма Митрофана Воронежского. Однако потом вместе определили политику поведения. К примеру, в выходные дни артисты, которые начинали выступления в 15:00, прерывали концерты с 17:00 до 19:00, чтобы не мешать проведению службы.

Почти три месяца уличные музыканты не слышали в свой адрес претензий. Возможно, нарекания были, но громко о них никто не заявлял. Так было до конца августа. После чего артистам предъявили как за громкий звук, так и за репертуар.

vk.com / Олег Мясников

Корреспондент Федерального агентства новостей послушал претензии, предъявленные музыкантам, пообщался с организаторами и попытался понять, есть ли будущее у этого проекта в Перми.

Выбор места

Были устные согласования с администрациями города и района. На место выезжали специалисты, курирующие культуру, рассказал ФАН организатор встреч на Соборной площади Олег Мясников.

«Все было одобрено. Мы согласовывали время выступлений с управляющей компанией офисов. Согласовали режим с настоятельницей храма, который находится на площади. Обратились в городские электросистемы, чтобы нам вывели щиток. Все необходимые согласования были», — говорит Мясников.

По его словам, людей, которые подходят под понятие «уличные музыканты» и готовы выступать в таких условиях, в Перми не очень много.

«У нас не было этой культуры и, соответственно, артистов, которые готовы выступать на улице, собирать деньги в кофр, шляпу или барабан. Это создает определенные сложности в плане создания разнообразия. Артисты-профессионалы, которые могли бы выступать, стоят дорого. А для некоторых это ниже их достоинства. Хотя артисты, которые у нас были востребованы, собирали за два часа работы сумму, сопоставимую с той, которую им платят в виде гонорара за концертное выступление в закрытых залах», — уточняет организатор.

facebook.com / Юлия Балабанова

По словам музыканта Юлии Балабановой, вместе с Олегом они обращались в департамент культуры, который пошел по пути меньшего сопротивления: отдал единственную площадку у храма. При этом, как говорит Юлия, она изначально считала, что это далеко не самое удачное место.

«Везде, где существует эта культура, уличные музыканты не поют на площадях, тем более в скверах. Они поют на улицах, в переходах, в метро, на мостах, на набережных. То есть там, где люди идут мимо. Есть интерес и время — останавливаются послушать, но потом продолжают движение. Улица Красная в Краснодаре специально перекрывается по пятницам для променадов и уличных артистов. В Питере поют через каждые 20 метров на Невском, но нет никого в Михайловском парке или на стрелке Васильевского острова. Люди, пришедшие в рекреационную зону, должны иметь возможность насладиться тишиной», — уверена Балабанова.

Олег Мясников абсолютно не согласен с теми, кто говорит, что Соборная площадь — не самое лучшее место для выступлений музыкантов.

«Мы вырабатывали положение вместе с МАУ «Агентство социокультурных проектов», сегодня это дирекция по организации культурно-массовых мероприятий. Есть несколько локаций на набережной. Но это единственная подобная территория в городе, которая не требует в соответствии с действующим законодательством согласования для использования усилительной аппаратуры. А с учетом того, что мы были ограничены во времени, выбора у нас не было», — говорит Мясников.

Захват пространства

Зато полностью согласны с Юлией Балабановой в этом вопросе экс-депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

vk.com / Олег Мясников

Именно они стали зачинщиками бурного конфликта, разыгравшегося в соцсетях и СМИ после того, как высказали свое мнение и по поводу шума от уличных музыкантов, и их репертуара.

«На площади началась музыкальная программа из серии «шальная императрица». Прямо как из «Пятого элемента» — для полной зачистки врага; такого уровня громкости и пошлости, что я готова была променять ее на сверхзвуковой аккомпанемент истребителей МИГ. Это все — настоящий кошмар, вместо релакса в теплый летний вечер — звуковой террор», — написала в социальной сети Наиля Аллахвердиева.

Юлия Тавризян, у которой в соседнем с площадью здании располагается офис, поддержала коллегу и отметила: «Мы на стенку лезем с весны».

«Нам объясняют, что это — муниципальная программа, что поют исключительно профессионалы. Охотно верю, но жить там невозможно», — добавила директор художественной галереи.

Пожалуй, больше всего критики от тех, кому нравилось действо на Соборной площади, в свой адрес после заявленной позиции получила тогда еще действующий депутат гордумы Перми Надежда Агишева.

По ее мнению, ежедневный шансон со звукоусилением доставлял проблем всем, кто присутствовал на площади. Никак не учитывались интересы тех, кто хочет тишины. Агишева назвала эти вечера «захватом общественного пространства».

«На площади вход в музей, смотровая площадка с прекрасным видом на Каму, летнее кафе и десятки лавочек. То, что сотрудники офисов обязаны покинуть свои рабочие места в 19:00, если они не хотят находиться в зоне звуковой атаки, я еще понять могу. Хотя вопрос спорный. Но сейчас все больше людей работают по свободному графику и в выходные дни», — написала Надежда Агишева.

Добавить законности

Мясников убежден, пришло время теперь принять положение, в соответствии с которым музыканты смогут выступать на определенных законных условиях.

vk.com / Олег Мясников

Так же считает адвокат Илья Демин, который утверждает, что вопрос законности нахождения музыкантов на данной локации — регулируемый. Самое простое — принять нормативный акт, который будет распространяться не только на территории набережной, но и по всей Перми.

«Город вправе регулировать выступления музыкантов, эта практика широко развита в Европе, но порядок должен быть уведомительный, а не разрешительный, чтобы не было никакой цензуры. И должны быть четкие правила: в каких местах, в какое время, сколько децибел, можно использовать звукоусиливающую аппаратуру или нет. А по репертуару должно быть правило: не нравится — не слушай, можешь даже освистать, но запрещать искусство нельзя», — пояснил ФАН Илья Демин.

Согласна с тем, что этому движению необходимо придать легитимность, и Юлия Балабанова.

«Если ты выходишь на улицу со звукоусиливающей аппаратурой, то априори это может расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие. В законодательстве есть пробел. Уличный музыкант, который хочет поставить минимальный комбик, чтобы не работать исключительно на связках во вред себе, оказывается в незащищенной правовой ситуации. Поэтому я говорила сразу, нужны законные инструменты, чтобы петь в разных точках города, чтобы не надоедать, чтобы не возникало подобных конфликтов», — уточняет Юлия.

vk.com / Олег Мясников

Надежда Агишева в свою очередь настаивает на том, что необходимо также продолжать и дискуссию о праве на тишину.

«Фейерверки пугают животных, от звукоусиления в парке Балатово страдают птицы. Внутри офисных пространств уровень шума проверяют специально обученные контролеры. А вот в общественных пространствах почему-то действует принцип «не нравится — уходи», — уверена Надежда Агишева.

Юлия Балабанова считает, что власти не готовы поддерживать музыкантов в разных городских точках.

«Департамент предложил площадку, которая находится в его ведомстве, не оговорив никаких ограничений по громкости. Люди, привыкшие к концертным условиям, стали воспринимать это место как свою легальную концертную сцену. Мне кажется, всем нужно выдохнуть, перестать переходить на личности и отнестись чуть более бережно друг к другу и атмосфере нашего любимого города. Запрет — не инструмент. Инструмент — диалог и выработка общих правил», — отметила музыкант.

Примеры разные

Надо признать, что проблемы взаимоотношений уличных музыкантов с местными жителями и властями есть далеко не только в Перми. К примеру, в Москве жителей раздражают ночные музыканты Арбата. При этом к дневным артистам пешеходной улицы претензий нет.

vk.com / Олег Мясников

Не так давно казанские власти обязали музыкантов согласовывать выступления: по решению исполкома, концерты теперь проходят только на 35 специальных площадках, не дольше трех часов и при условии получения специального разрешения.

В это же время в столице Татарстана мэрия может отозвать уже выданное согласование или отказать в выступлении. Многие музыканты считают, что так власти лишают их единственного источника дохода. Сейчас артисты собирают подписи за отмену такого порядка.

Движение уличных музыкантов только набирает обороты в Прикамье. Можно ли сказать, что первый год стал удачным и показательным? Безусловно. Люди приезжали на Соборную площадь, проводили здесь время, слушали, пели, потом обсуждали и приезжали снова.

Очевидно, существует много вопросов к организаторам и властям. Причем предложения есть и у самих музыкантов. Но даже в высказываниях тех, кто был против выбранного формата и подачи материала, ни разу не слышалось отрицания, что нечто подобное Перми необходимо. А значит, проект можно скорее назвать удачным, нежели наоборот.