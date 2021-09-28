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Пешеходный переход рухнул на оживленную трассу под Пермью, есть погибшие
Происшествия
Пешеходный переход рухнул на оживленную трассу под Пермью, есть погибшие
Невские Новости  /  Александра Лашко

Пермь, 28 сентября. Пешеходный переход обрушился на дорогу Пермь — Екатеринбург, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м километре дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург поступило ночью. Конструкция упала на оживленную проезжую часть — на самосвал МАN и автомобиль «Газель».

«К сожалению, есть погибшие», - говорится в сообщении.

Точное число жертв не уточняется. На место инцидента выехали оперативные службы региона. Задействованы 26 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что рухнувшая стена заброшенного здания «похоронила» рабочего в Казани. Мужчина погиб при выполнении демонтажных работ.

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