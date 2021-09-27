Машинист погиб при падении автокрана с моста в Прикамье

Пермь, 27 сентября. Во время ремонта мостового перехода через реку Полазну на трассе Пермь — Березники погиб машинист автомобильного крана. Об этом ФАН сообщили в Государственной инспекции труда в Прикамье.

В ведомстве пояснили, что при выполнении работ на строительном участке кран перевернулся и упал с моста вместе с находившимся в нем работником.

«В настоящее время государственный инспектор выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы», — уточнили в инспекции.

Работы на данном участке, которые продлятся до октября 2022 года, ведет Мостоотряд № 123 АО «Уралмостострой». Стоимость ремонта — 203,5 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Жертвой ДТП в Индустриальном районе стал житель Перми, который скончался на месте.