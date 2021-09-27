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Машинист погиб при падении автокрана с моста в Прикамье
Происшествия
Машинист погиб при падении автокрана с моста в Прикамье
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пермь, 27 сентября. Во время ремонта мостового перехода через реку Полазну на трассе Пермь — Березники погиб машинист автомобильного крана. Об этом ФАН сообщили в Государственной инспекции труда в Прикамье. 

В ведомстве пояснили, что при выполнении работ на строительном участке кран перевернулся и упал с моста вместе с находившимся в нем работником.

«В настоящее время государственный инспектор выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы», — уточнили в инспекции.

Работы на данном участке, которые продлятся до октября 2022 года, ведет Мостоотряд № 123 АО «Уралмостострой». Стоимость ремонта — 203,5 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Жертвой ДТП в Индустриальном районе стал житель Перми, который скончался на месте.

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