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Концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ пройдет в пермском театре
Общество
Концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ пройдет в пермском театре
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета

Пермь, 27 сентября. 30 сентября в столице Прикамья пройдет концерт «Свете тихий» в память о жертвах трагедии в ПГНИУ. В этот вечер со сцены Пермского театра оперы и балета прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

«Это наше общее горе, общая беда. Музыка всегда была для людей спасением в тяжелые времена. Вечером 30 сентября мы соберемся вместе, чтобы услышать духовные произведения для хора и почтить память жертв трагедии», — рассказали ФАН в театре.

На концерт приглашены сотрудники пермского вуза, врачи и работники правоохранительных органов, спасавшие жизни пострадавших во время трагедии.

Посетить событие бесплатно смогут все желающие. Получить билет можно в кассе театра или на сайте permopera.ru. Концерт будет доступен в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале и официальной группе театра ВКонтакте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после трагедии в Пермском государственном университете станция переливания крови объявила о поиске доноров. В итоге, по данным на 25 сентября, за пять дней помочь выразили желание более 1600 человек.

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