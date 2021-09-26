Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб

Пермь, 26 сентября. На трассе в Добрянском районе Прикамья днем 26 сентября произошло смертельное ДТП. Очевидцы пишут, что трагедия случилась на автодороге Пермь — Чусовой.

По предварительной информации, водитель легковушки влетел в грузовик. Однако, возможно, большегруз пытался избежать столкновения с попавшими в аварию двумя легковыми автомобилями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчина за рулем автобуса сбил человека. От полученных травм 55-летний гражданин скончался на месте.