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Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб
Происшествия
Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 26 сентября. На трассе в Добрянском районе Прикамья днем 26 сентября произошло смертельное ДТП. Очевидцы пишут, что трагедия случилась на автодороге Пермь — Чусовой.

По предварительной информации, водитель легковушки влетел в грузовик. Однако, возможно, большегруз пытался избежать столкновения с попавшими в аварию двумя легковыми автомобилями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчина за рулем автобуса сбил человека. От полученных травм 55-летний гражданин скончался на месте.

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