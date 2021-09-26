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Пермяки сдали 675 литров крови в помощь пострадавшим в ПГНИУ
Общество
Пермяки сдали 675 литров крови в помощь пострадавшим в ПГНИУ
vk.com  /  Министерство здравоохранения Пермского края

Пермь, 26 сентября. После трагедии в Пермском государственном университете станция переливания крови объявила о поиске доноров. В итоге, по данным на 25 сентября, за пять дней помочь выразили желание более 1600 человек.

В первые дни после стрельбы станция работала дольше. В холле и на улице скопились очереди из желающих сдать кровь. 1215 человек подошли по показателям. Всего сдали 675 литров крови.

В ПГНИУ ФАН рассказали, что на утро 25 сентября в Фонд целевого капитала вуза для дальнейшей поддержки пострадавших собрано более 855 тыс. рублей.

«Университет понимает, что необходима постоянная поддержка пострадавших в трагедии. Собранные средства пойдут для оказания долгосрочной помощи. Мы благодарим всех за оказанную помощь и неравнодушие. Специальный целевой сбор для дальнейшей поддержки пострадавших остается открытым», — уточнили в вузе. 

В понедельник, 20 сентября, во время стрельбы на пермском университете пострадали 47 человек. Тем, кто получил огнестрельные ранения потребовалась срочное переливание крови.
 

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