Вслед за аэропортом в Перми оцепили автовокзал

Пермь, 26 сентября. Утром в воскресенье, 26 сентября, в столице Прикамья была временно оцеплена территория автовокзала. Некоторые рейсы вынуждено задержали.

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о минировании здания. Мужчина уже задержан. С ним работают правоохранительные органы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в субботу, 25 сентября, посетители аэропорта Большое Савино в Перми были эвакуированы из-за подозрительного предмета. В региональном министерстве территориальной безопасности рассказали, что при досмотре багажа одного из пассажиров было обнаружено подозрительное устройство.