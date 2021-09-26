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Вслед за аэропортом в Перми оцепили автовокзал
Происшествия
Вслед за аэропортом в Перми оцепили автовокзал
vk.com  /  Автовокзал Пермь

Пермь, 26 сентября. Утром в воскресенье, 26 сентября, в столице Прикамья была временно оцеплена территория автовокзала. Некоторые рейсы вынуждено задержали.

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о минировании здания. Мужчина уже задержан. С ним работают правоохранительные органы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в субботу, 25 сентября, посетители аэропорта Большое Савино в Перми были эвакуированы из-за подозрительного предмета. В региональном министерстве территориальной безопасности рассказали, что при досмотре багажа одного из пассажиров было обнаружено подозрительное устройство.

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