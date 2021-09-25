Как на этом заработать, еще не поняли: школьники в Прикамье создали event-агентство

Четыре подростка из Кунгура Пермского края запустили проект по организации праздников. Молодые люди открыли свое event-агентство Green Fan. Они предлагают клубам и дворцам культуры свои услуги по подготовке различных мероприятий.

Ребята учатся в 9 классе и свою работу останавливают только на время экзаменов. Команда Green Fan изначально специализировалась на создании и проведении дней рождений и молодежных вечеринок.

«Все началось с обсуждения, чем мы все любим заниматься, кто и в чем силен. Каждый взял ответственность за какую-то часть в этом деле. В итоге, объединив все наши усилия, мы создали нашу команду с бизнес-идеей — агентство по организации праздников», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН одна из основателей Анастасия Новоселова.

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«Со временем, чтобы набраться опыта, мы решили проводить дворовые мероприятия, тематикой первых стал День Победы. Тогда оборудование у нас было на низком уровне — два микрофона и колонка. А сейчас количество таких дворовых концертов составляет около 40: это День России, День семьи, любви и верности, День Государственного флага РФ, — рассказал ФАН Евгений. — Буквально недавно закончились наши первые гастроли, которые пролетели за три дня. Мы провели 11 концертов в разных частях города Кунгура. Нам очень понравилось».

По словам основателя креативного стартапа, приходится нередко сталкиваться с людьми, которые выпивают, но сами ребята, как они говорят, ведут здоровый образ жизни.

В 2020 году команда дошла до финала образовательного акселератора «Бизнес Kids», где в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» получили прикладные навыки от экспертов и наставников по формированию бизнес-идеи, поиску клиентов и анализу конкурентов, продвижению и финансовому планированию.

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«Сценарии, планы выступлений пишем сами, с артистами из местных учреждений тоже договариваемся сами. Прибыли от деятельности пока особо нет, это все исключительно как досуг, чтобы занять себя», — поясняет Евгений.

Меденников отмечает, что многие все еще сомневаются — стоит ли выбирать ребят для реализации праздника. Но те гости, с кем уже довелось работать, оставляют исключительно положительные отзывы.

Сейчас команда Green Fan готовит программу ко Дню народного единства. Подготовка, уверены ребята, пройдет по плану, который уже отработан.

«Ищем концертные номера, затем составляем сценарий, проверяем все на ошибки, а потом прогоняем концерт полностью со всеми солистами, коллективами, наверное, внесем корректировки», — планируют молодые люди.

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«Когда нам не хватает на какое-то оборудование, родные помогают, а так стараемся заработать сами. Финансовая поддержка, конечно, нужна, потому что мы не достигли такого уровня, которого хотели бы, поэтому участвуем в краевом конкурсе "Бизнес Kids", надеемся выиграть грант, чтобы реализовать свою мечту», — поясняет Женя.

«Честно говоря, как на этом зарабатывать, я, наверное, еще не поняла. Но видеть в глазах людей радость, восхищение, восторг — приносит мне невыразимое удовольствие, — рассказала ФАН Анастасия Новоселова. — Да, мы хотим и дальше работать с нашим проектом и всячески его продвигать. Нам это просто нравится. И главное — этим мы занимаемся в свободное время, поэтому учебе стартап никак не мешает».

Меденников говорит, что пока команду креативщиков никто не поддерживает, а единственными спонсорами являются родители.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

В этом году в проекте «Бизнес Kids» бесплатное онлайн-обучение пройдет 500 школьников. Победители получат 130 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 70 тыс. рублей. Подать заявку на участие в акселераторе ребята могут до 25 сентября на сайте проекта.

Ранее финалистами проекта также стала модельная студия и школа эстетического воспитания Dei Perfecta и стартап по созданию авторской одежды-раскраски Vopsește-ți hainele.