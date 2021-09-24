Семьям жертв пермского стрелка начали перечислять федеральные выплаты

Пермь, 24 сентября. Министерство социального развития Прикамья начало перечислять единовременные денежные выплаты семьям погибших и пострадавшим в ПГНИУ. Средства направлены региону из федерального бюджета.

«До конца пятницы, 24 сентября, выплаты получат шесть семей. В начале следующей недели деньги начнут поступать людям, получившим ранения и травмы», — рассказали ФАН в минсоцразвития Пермского края.

Все выплаты из бюджета РФ производятся на основании соответствующего распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным 21 сентября.

Семьям шести погибших предусмотрена помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшим — от 200 до 400 тыс. рублей.

В администрации губернатора Пермского края напомнили, что продолжаются выплаты матпомощи из резервного фонда регионального правительства.

«На сегодня средства переведены семьям погибших при трагедии, а также 29 пострадавшим. По поручению губернатора на это выделено более 18 млн рублей», — рассказали в краевой администрации.

Задать вопросы по выплатам и обратиться за помощью психологов можно по телефону горячей линии 8 (800) 100 83 05.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Прикамья Дмитрий Махонин пообещал наградить всех, причастных к спасению людей во время трагедии в Пермском государственном университете 20 сентября.