Губернатор Махонин: Мы наградим героев, которые помогали во время стрельбы в ПГНИУ

Пермь, 24 сентября. Глава Прикамья Дмитрий Махонин пообещал наградить всех, причастных к спасению людей во время трагедии в Пермском государственном университете 20 сентября. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Вижу ваши многочисленные просьбы отметить и наградить всех героев, которые помогали спасать жизни во время трагедии — студентов, преподавателей, медиков. Мы это обязательно сделаем — сразу же после того, как будут завершены все необходимые следственные действия», — написал губернатор Пермского края.

Махонин отметил, что лечение в федеральных медицинских центрах продолжают семь человек, получивших серьезные огнестрельные ранения. Двое находятся в состоянии средней тяжести.

«Совсем недавно из пермских больниц выписали еще двух пациентов. Итого: в Перми в стационарах остаются девять человек. Врачи делают все, чтобы они скорее пошли на поправку», — отметил глава региона.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что выплаты из регионального бюджета получили 35 семей. Федеральные компенсации начнутся в начале следующей неделе.

Задать вопросы о выплатах или обратиться за помощью психологов можно по телефону горячей линии 8 (800) 100 83 05.

