Студента ПГНИУ с пятью пулевыми ранениями удачно прооперировали в Москве

Пермь, 24 сентября. Студент первого курса экономического факультета ПГНИУ Сергей Юматов, серьезно пострадавший во время нападения на вуз, удачно перенес длительную операцию в Москве. Стрелок выпустил в молодого человека пять патронов.

В тяжелейшем состоянии его сначала привезли в пермскую больницу, где прооперировали. 21 сентября самолет МЧС доставил студента в клинику Москвы.

Друзья Сергея пишут, что операция длилась шесть часов. Его состояние стабилизировалось. Молодой человек поправится. Ему даже разрешили пообщаться по телефону с родителями, которые в ближайшие дни вылетят в Москву.

За двое суток Юматову собрали почти 400 тысяч рублей. Активисты ПГНИУ сообщили, что передадут собранные деньги родным Сергея.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что количество пострадавших людей из-за стрельбы в ПГНИУ увеличилось до 47.