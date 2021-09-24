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Студента ПГНИУ с пятью пулевыми ранениями удачно прооперировали в Москве
Общество
Студента ПГНИУ с пятью пулевыми ранениями удачно прооперировали в Москве
vk.com  /  Серёга Юматов

Пермь, 24 сентября. Студент первого курса экономического факультета ПГНИУ Сергей Юматов, серьезно пострадавший во время нападения на вуз, удачно перенес длительную операцию в Москве. Стрелок выпустил в молодого человека пять патронов.

В тяжелейшем состоянии его сначала привезли в пермскую больницу, где прооперировали. 21 сентября самолет МЧС доставил студента в клинику Москвы.

Друзья Сергея пишут, что операция длилась шесть часов. Его состояние стабилизировалось. Молодой человек поправится. Ему даже разрешили пообщаться по телефону с родителями, которые в ближайшие дни вылетят в Москву.

За двое суток Юматову собрали почти 400 тысяч рублей. Активисты ПГНИУ сообщили, что передадут собранные деньги родным Сергея.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что количество пострадавших людей из-за стрельбы в ПГНИУ увеличилось до 47.

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