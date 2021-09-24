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Пермский суд оправдал чиновницу по делу о гибели женщины после нападения собак
Происшествия
Пермский суд оправдал чиновницу по делу о гибели женщины после нападения собак
Невские Новости  /  Анастасия Кузьмина

Пермь, 24 сентября. Начальник отдела городской среды, природопользования управления экологии администрации Перми Ольга Муравьева признана невиновной в халатности, повлекшей смерть человека. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Прокуратура просила приговорить Ольгу Муравьеву к трем годам лишение свободы в колонии-поселении. По мнению следствия, в результате бездействия чиновницы в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. Это привело к тому, что в марте 2020 года животные загрызли женщину из-за голода.

Ольга Муравьева заявляла в суде, что в силу должностных обязанностей она не должна заниматься вопросами регулирования численности собак и свою вину отрицала полностью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что нижегородская пенсионерка стала жертвой нападения собственной собаки. Животное загрызло хозяйку насмерть.

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