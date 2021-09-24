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Главврачи больниц написали открытое письмо губернатору Прикамья
Общество
Главврачи больниц написали открытое письмо губернатору Прикамья
pixabay.com  / 

Пермь, 24 сентября. Главные врачи пермских больниц обратились с открытым письмом к главе Прикамья Дмитрию Махонину. Специалисты обеспокоены не стабильной ситуацией с распространением COVID-19 на территории региона.

Главврачи пишут, что в период с июля по сентябрь 2021 года в девять раз увеличилось количество обращений населения за неотложной медицинской помощью. В два раза выросло число вызовов «скорой» по сравнению с доковидным периодом. Большая часть коечного фонда перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.

«Персонал работает на пределе своих сил, несмотря на мобилизацию дополнительных ресурсов. После введения вынужденной меры о приостановлении оказания плановой медицинской помощи все наши пациенты с хроническими заболеваниями недополучают внимания со стороны медработников. Также приостановлено проведение профилактических мероприятий, которые направлены на раннее выявление заболеваний и, соответственно, сохранение жизней наших граждан», — говорится в письме.

В девять раз выросло число обращений: пермские главврачи обратились к губернатору
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Главврачи обращают внимание на то, что жители края пренебрегают мерами собственной безопасности, в частности, регулярно посещают места с высокой концентрацией людей, участвуют в массовых мероприятиях, не соблюдают социальную дистанцию. Многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, с учетом вышеизложенного, а также с учетом обсуждаемого на оперштабе возможного введения ограничительных мер, просим принять меры по увеличению заинтересованности жителей, особенно людей старше 60 лет, в вакцинации. Кроме того, рассмотреть возможность посещения населением мероприятий, в том числе спортивных и культурных только вакцинированными или переболевшими в течение последних шести месяцев гражданами. Это в том числе подтолкнет к решению пройти иммунизацию тех граждан, которые не имеют противопоказаний, но до сих пор не сделали прививку. Сумев достичь коллективного иммунитета, мы быстрее сможем вернуться к обычной жизни, — написано в обращении.

Письмо подписано главврачами: Пермской краевой клинической больницы Анатолием Касатовым, Краевой детской клинической больницы Дмитрием Антоновым, ГКБ им. С. Н. Гринберга Сергеем Наумовым, Клинической больницы Свердловского района Александром Буториным, ГКП №2 Алексеем Савастьяновым, ГКП № 4 Надеждой Зуевой, ГКП №5 Ольгой Сластихиной.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 23 сентября российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 438 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

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