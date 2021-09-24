Пермские активисты связали теплые вещи для младенцев-«торопыжек»

Пермь, 24 сентября. Для детей, родившихся раньше срока, которые сегодня содержатся в кувезах без постоянного контакта с родителями, сообщество общественников «28 петель Пермь» свяжет теплые вещи. Участники клуба называют таких малышей — «торопыжками».

Самозанятые активисты и Центр «Мой бизнес» ранее провели благотворительную акцию среди предпринимателей — «Жизнь на ладошке». Удалось собрать 6,4 тысяч метров пряжи. Из нее были связаны детские комплекты.

«В наборы на каждого малыша входят носочки и распашонки, шапочка, плед и игрушка-комфортер со спиралями, которую ребенок, недавно бывший в утробе, принимает за пуповину, — рассказала ФАН активистка клуба Юлия Тетюцких. — Все вещи связаны без пуговиц, узелков, швов и резинок, чтобы малышам было максимально комфортно».

В клубе «28 петель Пермь» пояснили, что комплекты изготавливают в соответствии с рекомендациями врачей для сохранения тепла и стимуляции кровообращения малышей. Они создаются полностью из натуральной шерсти, а игрушки из хлопка.

«Такая маленькая кофточка или носочки так необходимы малышам, которые очень слабы и не могут согреть себя, вещи из 100% шерсти помогут им выжить в нашем непростом мире», — пишут активисты клуба.

В администрации губернатора Пермского края уточнили, что вязаные наборы передадут в Перинатальный центр, Детскую Клиническую больницу № 13 и Городскую клиническую больницу им. А. М. Тверье накануне 17 ноября — Дня белого лепестка — международное обозначение дня детей, родившихся раньше срока.

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