Глава СКР по Пермскому краю Сарапульцев найден мертвым

Пермь, 23 сентября. Стало известно о смерти главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Он занимал эту должность с 2018 года. Причины произошедшего пока неизвестны.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев в июле 2018 года был назначен руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю. Ранее он был первым заместителем начальника регионального подразделения СКР. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало. Ряд СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Сарапульцева может быть суицид.

Ранее в Пермском крае произошла трагедия. Вооруженный пневматическим ружьем молодой человек напал на государственный университет. В результате стрельбы погибли шесть человек. Еще более 20 участников инцидента попали в больницу. Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов.