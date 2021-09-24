Три человека погибли на ночном пожаре в Прикамье

Пермь, 24 сентября. СУ СКР Прикамья проводит проверку после гибели двоих мужчин и женщины во время пожара в селе Никулино Добрянского района. Трагедия произошла ночью 24 сентября.

«В деревянном одноэтажном доме произошел пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. В ходе осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено», — рассказали ФАН в региональном Следственном комитете.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 23 сентября стало известно о смерти главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Он занимал эту должность с 2018 года.