Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 10:23
10:21
Общество
Врач Чернышова предупредила об опасности самолечения при простуде
10:19
Происшествия
В Приамурье арестованы замглавы УМВД и его подчиненные по делу о получении взятки
10:18
Армия
ВМФ России продолжает наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
10:17
Экономика
«Газпром» заявил об абсурдности обвинений в недостаточных поставках топлива в Европу
10:15
Общество
Филипп Янковский представил фильм «Иван Денисович» в Петербурге
10:14
Спорт
Нападающий «ПСЖ» Месси не сыграет против «Монпелье»
10:12
Армия
Алиев: Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России
10:11
Экономика
Госдума оснастит депутатов китайскими смартфонами Realme
10:09
Общество
Кто и почему мешает продвижению российских вакцин на мировой рынок
10:07
Наука
Обитающая в Мьянме рыба с крошечным мозгом оказалась новым видом из рода Danionella
Все новости

Три человека погибли на ночном пожаре в Прикамье
Происшествия
Три человека погибли на ночном пожаре в Прикамье
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 24 сентября. СУ СКР Прикамья проводит проверку после гибели двоих мужчин и женщины во время пожара в селе Никулино Добрянского района. Трагедия произошла ночью 24 сентября.

«В деревянном одноэтажном доме произошел пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. В ходе осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено», — рассказали ФАН в региональном Следственном комитете.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 23 сентября стало известно о смерти главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Он занимал эту должность с 2018 года.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека погибли на ночном пожаре в Прикамье
пожар следственный комитет пермский край погибшие возгорание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru