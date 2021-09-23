Мальчики — вы внушаете доверие, девочки — вы героини: доцент ПГНИУ о стрельбе в вузе

Пермь, 23 сентября. Кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и экономбезопасности Екатерина Чучулина работает в ПГНИУ с 2008 года. Говорит, что это ее второй дом, здесь она училась, защитила кандидатскую диссертацию и продолжает работать доцентом.

«Прошло три дня, но ситуация не отпускает. То, что мы пережили, не передать словами», — рассказала корреспонденту ФАН Екатерина Викторовна.

В день трагедии занятия были запланированы с 9:45 до 15:00. Пара в 13:30 должна была быть в химическом корпусе, в аудитории, расположенной прямо у входа.

«В 11:30 начала вести пару по своей дисциплине в корпусе №12 (экономический), все шло по плану первые 2–4 минуты. Студенты молодцы, сразу сообщили мне, что что-то происходит в химическом корпусе или около него. Что идет стрельба, появились первые фото в соцсетях. Я незамедлительно начала узнавать у руководства факультета, информация подтвердилась», — вспоминает Чучулина.

из личного архива / Екатерина Чучулина

«Наша аудитория, как и все, без ключей, я приняла решение вести студентов на второй этаж в свой кабинет, у меня две двери и все закрываются. Мы были в аудитории практически рядом с моим кабинетом. Быстро закрылись, заблокировали дополнительно вход при помощи стола. Действовали быстро, спасибо сотрудникам факультета, охране, заместителю декана по общим вопросам Виктору Михайловичу Ощепкову», — говорит Екатерина.

Девушка собрала всех студентов, чтобы начать эвакуацию, когда им пояснили, что корпус заблокирован изнутри, и необходимо заблокироваться в аудитории.

По ее словам, из аудитории был слышан один хлопок, похожий на выстрел с улицы. Далее уже через окно они наблюдали множество «скорых» и реанимаций, а также различные машины спецслужб.

«Расслабляться нельзя, паниковать нельзя, пытались отвлечься разговорами, разными историями. Ребята группы ЭКБ 3–2019, 3 курс, кафедра предпринимательства и экономической безопасности экономического факультета, вы — просто молодцы. Не поддались панике, по телефонам мы все информировали родителей и близких о том, что с нами все хорошо, мы в безопасности, ожидаем эвакуации. Молодые люди — вы внушаете доверие, девочки — вы героини, реально», — рассказывает Екатерина Чучулина.

из личного архива / Екатерина Чучулина

«Слава богу, до нашего корпуса стрелок не дошел. Мы вышли. Эмоции не передаваемые. Дорогие студенты, спасибо вам, за то, что вы проявили себя достойно и очень мужественно. Без вас мне было бы тяжело пережить данную ситуацию. Хочу, чтобы все невзгоды обходили вас стороной в будущем, мы всегда поддержим, услышим и поможем вам в любой ситуации. Люблю вас», — говорит Чучулина.

Доцент экономического факультета вспоминает, что все старались не паниковать, хотя, конечно, все очень сильно переживали. Ждали они, как показалось, долго. Затем поступил звонок, и им сказали — «выходить, следовать по лестнице, потом сразу налево и выходить на улицу».

По словам Екатерины Викторовны, в адрес международного отдела экономического факультета продолжают поступать слова поддержки из разных стран, в частности, Великобритании, Ирландии, Франции, Китая.

«Университеты мира — это одно научное сообщество, где каждый очень переживает друг за друга. Со своими студентами я регулярно на связи. Все переносят последствия по-разному, но бодрость духа никто не потерял», — говорит Екатерина Чучулина.

из личного архива / Екатерина Чучулина

Отдельное спасибо и благодарность она выражает студенту — герою из Ирака. Молодой человек, Абдулла Обаид, спас русскую девушку — закрыл ее своим телом, когда та упала после первых выстрелов у фонтана на площади перед восьмым корпусом, где разыгралась трагедия.