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ФАН узнал о возможных причинах трагедии в пермском вузе
Общество
ФАН узнал о возможных причинах трагедии в пермском вузе
Prt Scr youtube.com  /  Народное Слово

Шесть погибших и почти три десятка раненых: утром 20 сентября в Перми произошло событие, которое очень похоже на то, что случилось 11 мая в Казани, когда, напав на учебное заведение, Ильназ Галявиев совершил массовое убийство. Тогда погибли 9 человек, 32 были ранены.

Многие говорили, что у Галявиева даже появились последователи. А трагедия в Перми позволила вспомнить об этом и провести параллели. Правда, по мнению эксперта-медика, говорить о том, что эти случаи похожи, преждевременно. Скорее всего, друг к другу они не имеют отношения вовсе. Но есть другое наблюдение.

«Я не как психиатр скажу, а как наблюдатель. Молодежь чувствует себя ущемленной, чувствует игнорирование. Все это порождает сопротивление», — говорит Игорь Лазарев, врач-психотерапевт.

Он вспоминает, что раньше в стране было полно молодежных движений, где ребята могли реализоваться. Сейчас не так, дети и подростки поглощены интернетом, где много негатива и агрессии. Это рождает сопротивление.

«Эти два случая (в Перми и Казани. — Прим. ФАН), скорее всего, произошли из-за психических заболеваний, которые спровоцировала агрессивная среда. Поэтому люди с определенным складом психики не могут найти компромисс, сублимировать сопротивление и выходят на открытую агрессию», — отметил Лазарев.

Он также замечает, что большое влияние на эти процессы оказывают социальные сети и «новая этика», с которой в комментарии к постам пришла агрессия, взаимные оскорбления. Это все — звенья одной цепи.

Ранее ФАН писал, что семья Тимура Бекмансурова была неполной, его воспитывала мать, которая много времени уделяла спорту. Отца учителя в школе никогда не видели. Предположительно, родители в разводе.

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лазарев пермь стрельба бекмансуров
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