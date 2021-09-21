Готовясь к нападению на университет, Бекмансуров обманул медиков и мать

ФАН вместе с известным экспертом проанализировал пост пермского стрелка, который он оставил в соцсети незадолго до нападения на университет. Известный в России врач-психотерапевт Игорь Лазарев рассказал, что Тимур Бекмансуров, готовясь к пермской трагедии, обманул не только специалистов-медиков, но и собственную мать, которая не заподозрила в поведении сына ничего странного.

«К маме, конечно, больше вопросов, она же его круглосуточно наблюдала. Я не знаю, заподозрила она или нет, ведь наверняка какие-то странности в поведении были видны. Родственники в первую очередь должны при обнаружении какого-то неадекватного поведения, странных запросов в интернете бить тревогу, обращаться к психологам», — уверен врач-психотерапевт.

При этом специалист утверждает, что обмануть психиатра вполне возможно, ведь за 15-минутную беседу, если человек симулирует, у него нет грубых признаков психоза, бреда, галлюцинаций, крайне сложно что-то выявить.

«Однако у психиатра сомнения возникли, она направила его на глубокое исследование. Надо было ответить на 500 вопросов, это личностный тест. Вот там произошла глупая случайность: он подготовился к тесту. Вопросов пока больше, чем ответов. В тех случаях, когда человек хочет обмануть осознанно, у него уровень психических нарушений неглубокий, он не теряет связь с реальностью, можно ввести в заблуждение даже опытных врачей», — поделился с ФАН Игорь Лазарев.

Специалист отметил, что в его практике было много случаев, когда в больнице люди симулируют или диссимулируют переживания: человек может долго проходить лечение, а потом рассказать, что придумал все.

Что касается родственников Бекмансурова и тех, кто проводил с ним много времени, к ним должно быть больше вопросов: почему они не замечали странности в поведении или не хотели замечать, были заняты своими делами?

Ранее ФАН писал, что ведущий в Прикамье медик Маргарита Энгаус, погибшая после вооруженного нападения в вузе, пришла туда с маленьким внуком на экскурсию. Она уже не работала в больнице несколько месяцев и свободное время посвящала воспитанию школьника.