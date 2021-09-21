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Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе перевезут в Москву

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 09:18
Происшествия
Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе перевезут в Москву
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Пермь, 21 сентября. Семь пострадавших при стрельбе в пермском вузе будут транспортированы в Москву во вторник.

Для них созданы все условия, чтобы транспортировка прошла нормально. Об этом рассказал ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально», — сказал он.

Фальков пожелал стойкости и мужества семьям, родным и близким погибших. Он также возложил цветы к стихийному мемориалу около главного входа в университет.

Ранее утром, 20 сентября, 18-летний Тимур Б. открыл огонь на территории Пермского государственного университета. Во время стрельбы он ранил 28 человек и еще шестерых убил. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц. Вторник 21 сентября объявлен днем траура в Перми.

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стрельба пермь вуз
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