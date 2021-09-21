Профессор Сыромятников объяснил, почему не прервал пару во время стрельбы в ПГНИУ

Пермь, 21 сентября. Профессор пермского вуза, где произошла стрельба, Олег Сыромятников объяснил, почему не прервал лекцию во время того, как в здании раздавался огонь.

По словам Сыромятникова, он сразу же закрыл металлическую дверь аудитории. Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) уверен, что ее невозможно пробить выстрелом. Об этом он рассказал порталу 59.ru.

«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной», — заявил преподаватель.

Ранее, 20 сентября, 18-летний Тимур Б. открыл огонь на территории ПГНИУ. Стрелок попал на камеры студентов, когда подходил к зданию вуза. Ему удалось проникнуть внутрь учреждения и убить шесть человек. Еще 28 оказались ранены в ходе стрельбы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.