Всех жертв стрельбы в пермском университете опознали

Пермь, 20 сентября. Шестеро погибших в результате стрельбы в вузе Перми были опознаны. Об этом сообщает источник в медицинских службах города.

В число жертв вошли пять женщин и один 20-летний молодой человек, сообщает ТАСС. Ранее в медслужбах сообщали, что среди погибших есть врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице №7.

Согласно данным Следственного комитета России, при стрельбе в пермском вузе погибли шестеро человек, пострадали — 28. Стрельбу устроил студент, оказавший при стрельбе сопротивление. Он получил тяжелые ранения.

Известно, что устроивший стрельбу молодой человек стрелял из охотничьего ружья, которое купил в мае. Согласно данным Росгвардии, он владеет оружием на законных основаниях.

Ранее ФАН выяснил, что произошло на территории ПГНИУ и выяснил подробности инцидента. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.