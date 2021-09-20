Шиллер объяснил, может ли кто-то стоять за стрельбой в университете Перми

В комментарии ФАН эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер рассказал, может ли кто-то стоять за людьми, которые устраивают стрельбу в образовательных учреждениях. Также эксперт объяснил, откуда это страшное явление пришло в Россию.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний Тимур Б., открыл огонь в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ). По официальным данным, погибли шесть человек, сколько точно пострадавших, пока неизвестно, возможно, около двух десятков. Также, по данным источников ФАН, стрелок не погиб — он находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

«Искать следы конкретных спецслужб какой-нибудь недружественной страны не стоит. Это частная инициатива, причем пермский стрелок оставил текст, где объяснял свои мотивы, где ведущим был мотив ненависти. Он вообще, судя по этому тексту, похож на классического психопата, каким был, например, Эрик Харрис, который устроил расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, или керченский стрелок Владислав Росляков. Судебный процесс над Ильназом Галявиевым (напавший с оружием на детей в Казани, — Прим. ФАН.) еще даже не начался — сейчас еще идет следствие, но по ряду признаков можно предположить, что он тоже является классическим психопатом. Психопат — это человек, который не испытывает чувства сострадания, одержим определенной идеей, любит или получает удовольствие от унижения или мучения других людей, поскольку частью этой психопатии является садизм, ощущение власти над другими, особенно если человек находится в зависимом от него или беспомощном состоянии. Все эти стрелки были одержимы идеей убийства. Впрочем, подготовка подобной акции возможна, особенно в нынешних информационных условиях», — считает Вадим Шиллер.

ethnoreligia.ru / Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»

Эксперт напомнил, что когда Росляков совершил страшное в Керчи, сразу заговорили о том, что за ним кто-то стоял. В Сети часто делали акцент на спецслужбах других стран. Был еще один блогер, который все искал присутствие каких-то более взрослых людей.

«Тот факт, что Росляков это сделал сам, без участия кого-то, следствие убедительно доказало. Я всегда в качестве примера привожу Эндрю Голдена — это самый молодой скулшутер США — ему было 11 лет, когда он организовал и осуществил массовый расстрел и за ним никто не стоял. Вообще так называемый скулшутинг пришел к нам с Запада, поскольку у нас вплоть до 2010-х годов никто о школьных стрелках ничего толком не знал. Все только об этом слышали, понимая, что такое явление есть, потому что о них активно писали СМИ, а на разных ресурсах появилось много статей, в том числе о ситуации в школе «Колумбайн». В России, к счастью, тогда подобного не было, так что это экспортированная практика. Я внимательно слежу за скулшутингом, изучаю их тактику деятельности и нахожу в их действиях реализацию части сценариев, которые прописаны в художественных фильмах. То есть эти стрелки действуют по каким-то прописанным режиссерами и сценаристами художественного кино сюжетам», — обратил внимание собеседник издания.

Невские Новости /

По его словам, тема скулшутинга достаточно широко освещена в кино и там везде очень активно эксплуатируется один мотив, согласно которому люди совершили эти преступления потому, что они были жертвами буллинга. Хотя далеко не все скулшутеры таковыми являются, конечно, есть и те, кого активно травили, но они не составляют большинства.

«Кстати, те же Эрик Харрис и Дилан Клиболд из «Колумбайна» сами травили окружающих и были буллерами, а не объектами этого воздействия. Росляков тоже не был объектом травли. То есть это одиночка, одержимая мотивами ненависти, кроме того, он же писал в тексте, чтобы облегчить задачу следствию, что он чувствует, как из него вырывается деструктив, поэтому он старался не контактировать с людьми, которые ему были близки и дороги, чтобы их невзначай не убить. Кстати, у Эриха Фромма есть замечательная книга под названием «Анатомия человеческой деструктивности» — он как раз описал эту категорию людей», — заявил Вадим Шиллер.

В книге сказано, продолжил эксперт, что существует несколько форм деструктива: нарциссизм, садизм, и как крайняя форма — некрофилия, причем не в физическом смысле (это не тяга к мертвому телу), а в стремлении к омертвлению всего живого вокруг. И клиническим случаем такого некрофилизма Фромм рассматривал Адольфа Гитлера через практику его деятельности.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что после стрельбы в Перми в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших. Сейчас решается вопрос по транспортировке пациентов из Перми в Москву.