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В Пермь для оказания помощи пострадавшим вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 15:40
Происшествия
В Пермь для оказания помощи пострадавшим вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России
17.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Тыва

Пермь, 20 сентября. Ведомство направило воздушный транспорт для своевременной транспортировки медицинских работников и необходимого оборудования в Пермь, где произошел инцидент со стрельбой.

Самолет и вертолет МЧС оборудованы медицинскими модулями на случай экстренной санитарной эвакуации. Помимо медицинской помощи, на месте стрельбы в Перми оказывают помощь психологическую: специалисты спасательного ведомства общаются с людьми, пережившим сильное моральное потрясения в результате данного инцидента, сообщил источник ФАН.

Вооруженный пневматическим ружьем молодой человек напал на Пермский государственный университет сегодня утром. В результате стрельбы погибли шесть человек. Еще более 20 участников инцидента попали в больницу. Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов.

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мчс вертолет пермь
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