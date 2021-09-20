В Пермь для оказания помощи пострадавшим вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России

Пермь, 20 сентября. Ведомство направило воздушный транспорт для своевременной транспортировки медицинских работников и необходимого оборудования в Пермь, где произошел инцидент со стрельбой.

Самолет и вертолет МЧС оборудованы медицинскими модулями на случай экстренной санитарной эвакуации. Помимо медицинской помощи, на месте стрельбы в Перми оказывают помощь психологическую: специалисты спасательного ведомства общаются с людьми, пережившим сильное моральное потрясения в результате данного инцидента, сообщил источник ФАН.

Вооруженный пневматическим ружьем молодой человек напал на Пермский государственный университет сегодня утром. В результате стрельбы погибли шесть человек. Еще более 20 участников инцидента попали в больницу. Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов.