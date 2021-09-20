Пермские вузы переходят на дистант после трагедии в госуниверситете

Пермь, 20 сентября. Прикамские высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Решение связано с трагическими событиями, которые произошли в пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября.

О переводе студентов на дистант сообщили администрации пермского политеха, филиала РЭУ имени Плеханова, готовится приказ в институте культуры.

«Политехники, срочные новости! Если у вас сегодня еще планируются занятия, уточните у преподавателей и на кафедрах об их проведении. С завтрашнего дня у студентов всех форм обучения — дистант!» — уточнили ФАН в ПНИПУ.

В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. В министерстве образования и науки Прикамья отмечают, что за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

«В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — пояснили в региональном минобрнауки.

21 сентября в Пермском крае объявлен днем траура. В день скорби на территории Прикамья будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что при вооруженном нападении на пермский вуз погибли шесть человек. В распоряжении ФАН оказался список тех, чьи личности уже установили.