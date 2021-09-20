Источник ФАН: в результате стрельбы в университете Перми погибли шесть человек

Пермь, 20 сентября. Жертвами вооруженного нападения стали шесть человек, сообщает источник ФАН в вузе. Информация о восьми не подтвердилась. Личности двух погибших девушек еще не установлены.

Пока что информация о восьми погибших не подтвердилась. В настоящее время личности двух девушек не могут установить, добавил собеседник агентства.

Также в результате происшествия пострадали 28 человек. Людей, получивших повреждения, госпитализировали в краевую больницу. ФАН публиковал список пострадавших.

Вооруженное нападение на вуз произошло утром в понедельник, 20 сентября. Подозреваемым в преступлении оказался 18-летний студент. В момент происшествия он был одет во все черное, на его голове — шлем, а в руках — ружье. Он вошел в здание и открыл огонь по людям. При задержании юноша оказал сопротивление, полицейские открыли ответный огонь и ранили его. В настоящее время пермяк находится в больнице вместе с другими пострадавшими.