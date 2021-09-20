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Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
Общество
Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
ФАН  /  Игорь Плюснин

Во вторник, 21 сентября, в Прикамье объявлен день траура. По последним данным СКР, при стрельбе в Пермском госуниверситете пострадали 28 человек.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с несколькими очевидцами трагических событий. Некоторые из них были на волоске от гибели.

«Я сама его не видела, — рассказала ФАН студентка первого курса. – Услышала хлопок, побежали люди. Потом еще один уже ближе. Поняла, что это выстрелы. Сначала он много стрелял. Потом стал реже. Честно говоря, не знаю зачем, но я наоборот пошла на звук. И в этот момент все прекратилось».

Страшно и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в пермском университете
ФАН  / Игорь Плюснин
Трое первокурсников, собеседников ФАН, были одними из тех, кто оказался в определенный момент совсем рядом со стрелком. Ребята были в аудитории, когда поняли, что в кабинете нет ключа.

«Мы начали сдвигать парты, кафедры. И на одной из них висел мой рюкзак. В этот момент он выстрелил через дверь. И счастье, что попал именно в портфель. Вот чем он стрелял», — говорит очевидец, демонстрируя оружейную дробь.

У Семена в это время как раз начиналась лекция. Он был один из тех, кто успел затащить своих однокурсниц в лифт.

«К стенке прижались. Начали тыкать по всем кнопкам, чтобы эта дверь скорее закрылась. Что говорить – это просто паника. И только дверь закрылась – два выстрела. Страшно, натурально страшно. И мысли, что могут убить», — рассказал ФАН Семен.

Страшно и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в пермском университете
ФАН  / Игорь Плюснин
Еще одна девушка на просьбу вспомнить, как это было, сначала согласилась, но потом расплакалась и сказала только, что она очень хочет домой. К слову, спасибо огромное пермским таксистам, один из которых тут же посадил ее в машину и сказал, что отвезет куда нужно.

«В Пермском крае в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации», — пояснили ФАН в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Страшно и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в пермском университете
ФАН  / Игорь Плюснин
В настоящее время 18-летний студент Тимур Б., убивший, по последним данным, восемь человек, находится в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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