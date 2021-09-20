Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете

Во вторник, 21 сентября, в Прикамье объявлен день траура. По последним данным СКР, при стрельбе в Пермском госуниверситете пострадали 28 человек.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с несколькими очевидцами трагических событий. Некоторые из них были на волоске от гибели.

«Я сама его не видела, — рассказала ФАН студентка первого курса. – Услышала хлопок, побежали люди. Потом еще один уже ближе. Поняла, что это выстрелы. Сначала он много стрелял. Потом стал реже. Честно говоря, не знаю зачем, но я наоборот пошла на звук. И в этот момент все прекратилось».

ФАН / Игорь Плюснин

«Мы начали сдвигать парты, кафедры. И на одной из них висел мой рюкзак. В этот момент он выстрелил через дверь. И счастье, что попал именно в портфель. Вот чем он стрелял», — говорит очевидец, демонстрируя оружейную дробь.

Трое первокурсников, собеседников ФАН, были одними из тех, кто оказался в определенный момент совсем рядом со стрелком. Ребята были в аудитории, когда поняли, что в кабинете нет ключа.

У Семена в это время как раз начиналась лекция. Он был один из тех, кто успел затащить своих однокурсниц в лифт.

«К стенке прижались. Начали тыкать по всем кнопкам, чтобы эта дверь скорее закрылась. Что говорить – это просто паника. И только дверь закрылась – два выстрела. Страшно, натурально страшно. И мысли, что могут убить», — рассказал ФАН Семен.

ФАН / Игорь Плюснин

«В Пермском крае в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации», — пояснили ФАН в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Еще одна девушка на просьбу вспомнить, как это было, сначала согласилась, но потом расплакалась и сказала только, что она очень хочет домой. К слову, спасибо огромное пермским таксистам, один из которых тут же посадил ее в машину и сказал, что отвезет куда нужно.

ФАН / Игорь Плюснин