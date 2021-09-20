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День траура по погибшим в Пермском университете назначили на 21 сентября
Происшествия
День траура по погибшим в Пермском университете назначили на 21 сентября
pixabay.com

Пермь, 20 сентября. Власти Пермского края объявили 21 сентября днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), передает региональное правительство.

Молодой человек, 18-летний студент вуза Тимур Б., открыл огонь по людям в здании учебного заведения. Восемь человек скончались, еще 28 получили травмы и ранения различной степени тяжести. Злоумышленник также находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Правительство Прикамья после трагического инцидента объявило об усилении мер безопасности в образовательных организациях региона. Часть вузов переводят на дистанционный формат обучения.

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