День траура по погибшим в Пермском университете назначили на 21 сентября

Пермь, 20 сентября. Власти Пермского края объявили 21 сентября днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), передает региональное правительство.

Молодой человек, 18-летний студент вуза Тимур Б., открыл огонь по людям в здании учебного заведения. Восемь человек скончались, еще 28 получили травмы и ранения различной степени тяжести. Злоумышленник также находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Правительство Прикамья после трагического инцидента объявило об усилении мер безопасности в образовательных организациях региона. Часть вузов переводят на дистанционный формат обучения.