Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 13:35
13:31
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
13:29
Экономика
Холдинг «Газпром» не забронировал доптранзит через Украину в октябре
13:27
Происшествия
Приговор рэперу Гулиеву оставили без изменений
13:26
Общество
Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
13:25
Общество
Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
13:25
Общество
Политолог Иванов: выборы в Тульской области подтвердили эффективность работы Дюмина
13:23
Происшествия
Стрельба в Пермском университете: хронология событий
13:22
Общество
В Ленобласти спасатели вывели из леса потерявшуюся женщину
13:19
Весь мир
Афганские чиновники назвали бегство Гани одной из главных причин кризиса в стране
13:18
Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Все новости

Росгвардия: пермский стрелок владел оружием на законных основаниях
Происшествия
Росгвардия: пермский стрелок владел оружием на законных основаниях
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) владел оружием на законных основаниях, сообщили в Росгвардии.

Молодой человек утром в понедельник, 20 сентября, устроил стрельбу в здании пермского вуза. Восемь человек погибли, еще 24 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Сам злоумышленник в настоящий момент находится в больнице вместе с пострадавшими, его состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». После ЧП в Прикамье местные власти максимально усиливают все меры безопасности, в том числе переводят местные образовательные учреждения на дистанционный формат обучения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Росгвардия: пермский стрелок владел оружием на законных основаниях
росгвардия пермь стрелок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru