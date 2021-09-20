Росгвардия: пермский стрелок владел оружием на законных основаниях

Пермь, 20 сентября. Студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) владел оружием на законных основаниях, сообщили в Росгвардии.

Молодой человек утром в понедельник, 20 сентября, устроил стрельбу в здании пермского вуза. Восемь человек погибли, еще 24 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Сам злоумышленник в настоящий момент находится в больнице вместе с пострадавшими, его состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». После ЧП в Прикамье местные власти максимально усиливают все меры безопасности, в том числе переводят местные образовательные учреждения на дистанционный формат обучения.