Классный руководитель пермского стрелка рассказала, что у него не было конфликтов в школе

Пермь, 20 сентября. Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Б. во время учебы в школе ни с кем не конфликтовал и не дрался. Об этом рассказала его классный руководитель.

По данным ФАН, в социальную службу учительница о нем никаких данных не подавала. При этом о Тимуре Б. у нее не самые хорошие воспоминания. Педагог рассказала, что во время учебы возникали ситуации, когда ей приходилось проводить профилактические беседы.

«Были мелкие шероховатости, но не такие, которые надо было решать на уровне социальной службы», — добавила женщина.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла стрельба. По имеющейся информации, жертвами нападения стали пять человек, еще 19 — ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФАН ранее писал, что Тимур Б. проходил обучение по безопасному обращению с оружием. Как рассказали в учебном центре, молодой человек показал себя спокойным и адекватным. Никаких подозрений в отношении него у работников центра не возникло.