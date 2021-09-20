Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета после стрельбы

Пермь, 20 сентября. Водители такси бесплатно развозят студентов и местных жителей от Пермского госуниверситета (ПГНИУ) после стрельбы с погибшими и пострадавшими, передает корреспондент РИА Новости.

Молодой человек, студент вуза, открыл стрельбу по людям в учебном заведении. Число жертв выросло до восьми человек, сообщили в Следственном комитете. Информация о пострадавших обновляется, но, предположительно, различные травмы получили 24 человека. Сам злоумышленник в тяжелом состоянии находится в больнице.

На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы и медики. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.