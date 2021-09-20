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Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета после стрельбы

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:58
Происшествия
Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета после стрельбы
pixabay.com

Пермь, 20 сентября. Водители такси бесплатно развозят студентов и местных жителей от Пермского госуниверситета (ПГНИУ) после стрельбы с погибшими и пострадавшими, передает корреспондент РИА Новости.

Молодой человек, студент вуза, открыл стрельбу по людям в учебном заведении. Число жертв выросло до восьми человек, сообщили в Следственном комитете. Информация о пострадавших обновляется, но, предположительно, различные травмы получили 24 человека. Сам злоумышленник в тяжелом состоянии находится в больнице.

На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы и медики. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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стрельба такси пермский университет
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