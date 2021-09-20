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ФАН публикует список пострадавших при стрельбе в пермском университете

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:59
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших при стрельбе в пермском университете
пресс-служба администрации Краснодарского края

Пермь, 20 сентября. Федеральное агентство новостей публикует списки пострадавших, доставленных в медицинские учреждения города Перми после стрельбы в университете.

Были госпитализированы: 49-летний Дмитрий Булдаков, 45-летний Владимир Сорока, 17-летний Савелий Н. и 19-летний Артем Арданов. У всех диагностированы огнестрельные ранения. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете утром в понедельник, 20 сентября. Напавшим оказался один из студентов образовательного учреждения. В результате действий злоумышленника смертельные травмы получили 8 человек, сообщил Следственный комитет. Количество пострадавших достигло 13, у 10 из которых диагностированы огнестрельные ранения.

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стрельба пермский край пермский государственный университет
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