ФАН узнал подробности стрельбы в пермском университете

Пермь, 20 сентября. Стрелок открыл огонь из предположительно травматического оружия во время перехода студентов из одного корпуса Пермского государственного университета в другой.

Источник ФАН уточнил, что все началось около 11:30 по местному времени (9:30 по московскому времени). Группа учащихся передвигалась из одного корпуса университета в другой. В этот момент прозвучали первые звуки выстрелов, студенты с криками «там стреляют» начали покидать место инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете утром в понедельник, 20 сентября. Студенты вуза покидают стены образовательного учреждения через окна. Есть информация о пострадавших. Подробности случившегося уточняются.