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В Пермском крае увеличат компенсацию за добровольную сдачу оружия
Общество
В Пермском крае увеличат компенсацию за добровольную сдачу оружия
Prt Scr 78.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Пермь, 20 сентября. Мотивация населения на сдачу незаконно хранящегося оружие на сегодня является одним из основных вопросов безопасности в Прикамье. Об этом на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным заявил первый заместитель краевого министра территориальной безопасности Альберт Марданов.

Он отметил, что для вывода из оборота оружия в Прикамье ежегодно выделяется по 500 тыс. рублей. Эти деньги направляются на компенсационные выплаты гражданам за каждую единицу добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и т. д. Но жители неохотно приносят оружие в полицию.

«За первые шесть месяцев 2021 года из незаконного оборота было изъято почти 2,5 тыс. единиц оружия и 4,5 тыс. боеприпасов. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, — пояснил Марданов. — Размеры компенсаций были установлены в 2019 году и требуют корректировки в сторону увеличения — это может послужить дополнительным стимулом для населения сдавать оружие. Поэтому региональный минтербез проработал изменения в порядок предоставления выплат».

Предлагается увеличить компенсацию за каждое сданное гладкоствольное охотничье ружье и «обрез» с 4 тыс. рублей до 8 тыс. рублей. За охотничий карабин поднять выплаты до 10 тыс. рублей. За короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет до 8 тыс. рублей.

Проект постановления скоро будет вынесен на рассмотрение правительства Пермского края. В министерстве планируют, что новые правила вступят в силу в 2022 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 16 сентября в Перми пенсионер открыл стрельбу по прохожим. В итоге он был задержан сотрудники полиции и Росгвардии.

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