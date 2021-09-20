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Пермячка отсудила у детской поликлиники 1 млн рублей за паралич сына в 1996 году
Общество
Пермячка отсудила у детской поликлиники 1 млн рублей за паралич сына в 1996 году
pixabay.com  / 

Пермь, 20 сентября. Жительница столицы Прикамья смогла взыскать через суд с детской поликлиники моральный вред в размере 1 млн рублей. Причем инцидент с ее сыном произошел еще в 1996 году. 

Тогда 12-летнему мальчику была поставлена прививка против клещевого энцефалита. После чего у ребенка быстро появилась аллергическая реакция, развился паралич нижней половины туловища. Он навсегда остался инвалидом. 

«Со дня трагедии мать находится в стрессовом состоянии. С болезнью сына она и ее муж утратили надежду на помощь в старости. Ранее в мае 2000 года и июле 2007 года решениями суда была установлена вина медработников, которые неправильно поставили диагноз и не применили все меры, необходимые при появлении аллергической реакции на прививку. Кроме этого, была нарушена инструкция по применению вакцины в части противопоказаний к применению», — пояснили ФАН в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

Сегодня молодой человек может самостоятельно только принимать пищу, в остальном требуется постоянный уход. 

Представитель ответчика на заседание не явился, попросил рассмотреть дело в его отсутствие. При этом указал в возражениях, что размер заявленной компенсации завышен. 

В итоге суд взыскал с городской детской поликлиники в пользу истицы компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчиком подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что фельдшер бригады скорой помощи в Прикамье отсудила у КГ МУП «Водоканал» деньги за травму, полученную ей на смене. 

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суд прививки пермь аллергия инвалиды моральный ущерб
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