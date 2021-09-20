Износ теплосетей растет ежегодно: в Перми отопление подали в 100% соцобъектов

Отопительный сезон в столице Прикамья стартовал 7 сентября. Соответствующее постановление №686 подписал глава города Алексей Демкин. С 10 сентября ведется прием заявок на подключение жилого фонда.

По состоянию на 20 сентября специалисты «ПСК» и ПАО «Т Плюс» подали отопление в 100% социально-культурных объектов в краевом центре.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с руководителем регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александром Молчановым и попытался разобраться, в каком состоянии сегодня находятся сети водоснабжения в Пермском крае, а также стоит ли опасаться жителям региона аварий и, соответственно, отключений.

из личного архива / Александр Молчанов

— Перенос сроков завершения всех необходимых работ весенне-летней кампании 2021 года связан с увеличением объема ремонтов. Так, за время летней профилактики устранено более 900 дефектов на теплосетях, по которым отопление и горячая вода поступают в квартиры пермяков. Эксплуатировать тепловые сети с дефектами невозможно, так как это является нарушением федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Кроме того, возникает риск подтопления домов и перебоев в подаче тепла потребителям.

— Подтвердите или опровергните заявления о том, что сети в Перми находятся в плачевном состоянии.

— Состояние сферы ЖКХ во всех регионах Российской Федерации, включая Пермский край, оставляет желать лучшего. Износ сетей для поставки различного рода ресурсов, в том числе тепловой энергии, растет ежегодно, существующие темпы перекладки не решают проблемы комплексно. Для изменения ситуации конкретно в сфере теплоснабжения Минэнерго разработал и внедряет в регионах новую модель рынка тепла с определением тарифа по методу так называемой альтернативной котельной. Пермь входит в число городов, где будет применяться такой подход для модернизации системы теплоснабжения и тепловых сетей.

/ пресс-служба ПАО Т ПЛЮС Пермь

— Это неофициальное название новой модели рынка тепла, где стоимость тепловой энергии для потребителя рассчитана по формуле Министерства энергетики РФ для каждого региона страны. Правительство РФ уже распорядилось отнести Пермь к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на основании совместного обращения администрации города и ПАО «Т Плюс».

— Когда она начнет работать?

— Новая модель рынка тепла заработает в столице Прикамья с 1 января 2022 года. Переход города на регулирование по методу «альтернативной котельной» позволит сохранить тариф на текущем уровне до 2024 года для 80% жителей Перми. При этом общий объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса города со стороны ПАО «Т Плюс» составит 28 млрд рублей в течение 15 лет. Будет переложено более 30% всех теплосетей, что существенно повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

/ пресс-служба ПАО Т ПЛЮС Пермь

— Отопительному сезону 2021–2022 годов в Перми предшествовала масштабная подготовка. Специалисты «ПСК» в ходе гидравлических испытаний проверили 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, подготовили к работе 17 малых котельных и десять насосных станций, проведена перекладка порядка 50 км теплосетей во всех районах города. Новые трубы проложены на улицах: Пионерская, П. Осипенко, Седова, Лодыгина, Чайковского, Оборонщиков, Формовщиков, Маршала Рыбалко, Полтавская, Сокольская, Сивашская и других. Все проведенные мероприятия обеспечат стабильную подачу отопления и горячей воды для жителей Перми.

— Где и в каких районах Перми и Пермского края были или есть основные проблемы на сетях?

— На территории города Перми эксплуатируется 1500 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них около 60% требуют замены в связи с исчерпанием установленного ресурса — возраст более 30 лет. География выявления повреждений не зависит от района города — дефекты на теплопроводах появляются как в центральной, так и в правобережной частях города, а также на окраинах.

/ пресс-служба ПАО Т ПЛЮС Пермь

В компании пояснили, что в настоящее время к теплу подключено более 4700 жилых домов, это 90% в зоне ответственности «Т Плюс» в краевом центре. По данным тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», часть управдомов еще не подтвердили готовность обслуживаемого жилфонда к отопительному сезону.

Сейчас теплоэнергетики выполняют наладку тепловых и гидравлических режимов. Выводятся на зимние параметры теплосети, насосные станции и центральные теплопункты. Для надежного теплоснабжения горожан в этом году энергокомпания реконструирует порядка 50 км тепловых сетей в Перми.